xMoney (UTK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i xMoney (UTK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
xMoney (UTK) Information

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Officiel hjemmeside:
https://www.xmoney.com/
Hvidbog:
https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c

xMoney (UTK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xMoney (UTK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.77M

Samlet udbud
$ 1.00B

Cirkulerende forsyning
$ 704.11M

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 29.50M

Alle tiders Høj:
$ 0.17917

Alle tiders Lav:
$ 0.00543500526176

Nuværende pris:
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295

xMoney (UTK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for xMoney (UTK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal UTK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange UTK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår UTK's tokenomics, kan du udforske UTK tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.