xMoney (UTK) Tokenomics Få vigtig indsigt i xMoney (UTK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

xMoney (UTK) Information xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Officiel hjemmeside: https://www.xmoney.com/ Hvidbog: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Køb UTK nu!

xMoney (UTK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xMoney (UTK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.77M $ 20.77M $ 20.77M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.50M $ 29.50M $ 29.50M Alle tiders Høj: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 Alle tiders Lav: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Nuværende pris: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Få mere at vide om xMoney (UTK) pris

xMoney (UTK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for xMoney (UTK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UTK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UTK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UTK's tokenomics, kan du udforske UTK tokens live-pris!

Sådan køber du UTK Er du interesseret i at tilføje xMoney (UTK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UTK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UTK på MEXC nu!

xMoney (UTK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UTK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UTK prishistorikken nu!

UTK Prisprediktion Vil du vide, hvor UTK måske er på vej hen? Vores UTK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UTK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!