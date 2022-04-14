UNIUM (UNM) Tokenomics Få vigtig indsigt i UNIUM (UNM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UNIUM (UNM) Information U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content. Officiel hjemmeside: https://unium.finance/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1YnhSkCWWkHOWZiZg3jLwcl54Ere4CGkv/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6570ffe19da7e2b425329b157d9109b87f18304b Køb UNM nu!

UNIUM (UNM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UNIUM (UNM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 131.3281 $ 131.3281 $ 131.3281 Alle tiders Lav: $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 Nuværende pris: $ 0.00322 $ 0.00322 $ 0.00322 Få mere at vide om UNIUM (UNM) pris

UNIUM (UNM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UNIUM (UNM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNM's tokenomics, kan du udforske UNM tokens live-pris!

