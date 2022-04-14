UNICE (UNICE) Tokenomics Få vigtig indsigt i UNICE (UNICE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UNICE (UNICE) Information UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Officiel hjemmeside: https://unicelab.io/ Hvidbog: https://docs.unicelab.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Køb UNICE nu!

UNICE (UNICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UNICE (UNICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 155.51K $ 155.51K $ 155.51K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 271.87M $ 271.87M $ 271.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 572.00K $ 572.00K $ 572.00K Alle tiders Høj: $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 Alle tiders Lav: $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 Nuværende pris: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Få mere at vide om UNICE (UNICE) pris

UNICE (UNICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UNICE (UNICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNICE's tokenomics, kan du udforske UNICE tokens live-pris!

UNICE (UNICE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UNICE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UNICE prishistorikken nu!

UNICE Prisprediktion Vil du vide, hvor UNICE måske er på vej hen? Vores UNICE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNICE Tokens prisprediktion nu!

