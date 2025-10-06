UdvekslingDEX+
Den direkte UnitedHealth pris i dag er 341.23 USD. Følg med i realtid UNHON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UNHON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

UnitedHealth Logo

UnitedHealth-kurs(UNHON)

1 UNHON til USD direkte pris:

+0.06%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:36:23 (UTC+8)

UnitedHealth (UNHON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.25%

+0.06%

-6.17%

-6.17%

UnitedHealth (UNHON) realtidsprisen er $ 341.23. I løbet af de sidste 24 timer har UNHON handlet mellem et lavpunkt på $ 337.03 og et højdepunkt på $ 342.27, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UNHONs højeste pris nogensinde er $ 390.3287355029531, mens den laveste pris nogensinde er $ 304.5677510227731.

Når det gælder kortsigtet performance, UNHON har ændret sig med -0.25% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og -6.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UnitedHealth (UNHON) Markedsinformation

No.2144

ETH

Den nuværende markedsværdi på UnitedHealth er $ 1.06M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.13K. Det cirkulerende forsyning af UNHON er 3.12K, med et samlet udbud på 3120.66613914. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.06M.

UnitedHealth (UNHON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for UnitedHealth i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.2046+0.06%
30 dage$ -13.65-3.85%
60 dage$ +81.23+31.24%
90 dage$ +81.23+31.24%
UnitedHealth Prisændring i dag

I dag UNHON blev der registreret en ændring på $ +0.2046 (+0.06%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

UnitedHealth 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -13.65 (-3.85%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

UnitedHealth 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage UNHON sås en ændring af $ +81.23 (+31.24%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

UnitedHealth 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +81.23 (+31.24%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for UnitedHealth (UNHON)?

Tjek UnitedHealthPrishistorik-siden nu.

Hvad er UnitedHealth (UNHON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

UnitedHealth er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineUnitedHealthinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekUNHONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om UnitedHealth på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din UnitedHealth købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

UnitedHealth Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil UnitedHealth (UNHON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine UnitedHealth (UNHON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for UnitedHealth.

Tjek UnitedHealth prisprediktion nu!

UnitedHealth (UNHON) Tokenomics

At forstå tokenomics for UnitedHealth (UNHON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om UNHON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du UnitedHealth (UNHON)

Leder du efter, hvordan du køber UnitedHealth? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe UnitedHealth på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

UnitedHealth Ressource

For en mere dybdegående forståelse af UnitedHealth, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel UnitedHealth hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om UnitedHealth

Hvor meget er UnitedHealth (UNHON) værd i dag?
Den direkte UNHON pris i USD er 341.23 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle UNHON til USD pris?
Den aktuelle pris på UNHONtil USD er $ 341.23. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af UnitedHealth?
Markedsværdien for UNHON er $ 1.06M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af UNHON?
Den cirkulerende forsyning af UNHON er 3.12K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på UNHON?
UNHON opnåede en ATH-pris på 390.3287355029531 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på UNHON?
UNHON så en ATL-pris på 304.5677510227731 USD.
Hvad er handelsvolumen for UNHON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for UNHON er $ 55.13K USD.
Bliver UNHON højere i år?
UNHON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se UNHON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
UnitedHealth (UNHON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

