Umee (UMEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Umee (UMEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Umee (UMEE) Information UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols. Officiel hjemmeside: https://www.umee.cc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0a4df35568f116c370e6a6a6022ceb908eeddac Køb UMEE nu!

Umee (UMEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Umee (UMEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.3671 $ 0.3671 $ 0.3671 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0002335 $ 0.0002335 $ 0.0002335 Få mere at vide om Umee (UMEE) pris

Umee (UMEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Umee (UMEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UMEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UMEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UMEE's tokenomics, kan du udforske UMEE tokens live-pris!

Sådan køber du UMEE Er du interesseret i at tilføje Umee (UMEE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UMEE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UMEE på MEXC nu!

Umee (UMEE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UMEE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UMEE prishistorikken nu!

UMEE Prisprediktion Vil du vide, hvor UMEE måske er på vej hen? Vores UMEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UMEE Tokens prisprediktion nu!

