Umbrella Network (UMB) Information Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities. Officiel hjemmeside: https://www.umb.network/ Hvidbog: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 Køb UMB nu!

Umbrella Network (UMB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Umbrella Network (UMB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 820.00K $ 820.00K $ 820.00K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 292.96M $ 292.96M $ 292.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3 $ 3 $ 3 Alle tiders Lav: $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 Nuværende pris: $ 0.002799 $ 0.002799 $ 0.002799 Få mere at vide om Umbrella Network (UMB) pris

Umbrella Network (UMB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Umbrella Network (UMB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UMB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UMB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UMB's tokenomics, kan du udforske UMB tokens live-pris!

Umbrella Network (UMB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UMB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UMB prishistorikken nu!

UMB Prisprediktion Vil du vide, hvor UMB måske er på vej hen? Vores UMB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UMB Tokens prisprediktion nu!

