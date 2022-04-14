ULTRON (ULX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ULTRON (ULX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ULTRON (ULX) Information Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Officiel hjemmeside: https://ultron.foundation Hvidbog: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://ulxscan.com Køb ULX nu!

ULTRON (ULX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ULTRON (ULX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 195.50M $ 195.50M $ 195.50M Alle tiders Høj: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 Alle tiders Lav: $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 Nuværende pris: $ 0.00391 $ 0.00391 $ 0.00391

ULTRON (ULX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ULTRON (ULX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ULX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ULX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ULX's tokenomics, kan du udforske ULX tokens live-pris!

Sådan køber du ULX Er du interesseret i at tilføje ULTRON (ULX) til din portefølje?

ULTRON (ULX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ULX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ULX Prisprediktion Vil du vide, hvor ULX måske er på vej hen? Vores ULX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

