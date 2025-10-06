UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Ulalo HealthPassport pris i dag er 0.002061 USD. Følg med i realtid ULA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ULA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Ulalo HealthPassport pris i dag er 0.002061 USD. Følg med i realtid ULA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ULA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ULA

ULA Prisinfo

Hvad er ULA

ULA Whitepaper

ULA Officiel hjemmeside

ULA Tokenomics

ULA Prisprognose

ULA Historik

ULA Købsguide

ULA-til-fiat-valutaomregner

ULA Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Ulalo HealthPassport Logo

Ulalo HealthPassport-kurs(ULA)

1 ULA til USD direkte pris:

$0.002061
$0.002061$0.002061
-18.53%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:36:09 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00194
$ 0.00194$ 0.00194
24H lav
$ 0.003074
$ 0.003074$ 0.003074
24H høj

$ 0.00194
$ 0.00194$ 0.00194

$ 0.003074
$ 0.003074$ 0.003074

--
----

--
----

-6.02%

-18.52%

-33.41%

-33.41%

Ulalo HealthPassport (ULA) realtidsprisen er $ 0.002061. I løbet af de sidste 24 timer har ULA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00194 og et højdepunkt på $ 0.003074, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ULAs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, ULA har ændret sig med -6.02% i løbet af den sidste time, -18.52% i løbet af 24 timer og -33.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ulalo HealthPassport (ULA) Markedsinformation

--
----

$ 71.36K
$ 71.36K$ 71.36K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Den nuværende markedsværdi på Ulalo HealthPassport er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 71.36K. Det cirkulerende forsyning af ULA er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.06M.

Ulalo HealthPassport (ULA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Ulalo HealthPassport i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00046877-18.52%
30 dage$ -0.001595-43.63%
60 dage$ -0.001696-45.15%
90 dage$ -0.002649-56.25%
Ulalo HealthPassport Prisændring i dag

I dag ULA blev der registreret en ændring på $ -0.00046877 (-18.52%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Ulalo HealthPassport 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001595 (-43.63%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Ulalo HealthPassport 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ULA sås en ændring af $ -0.001696 (-45.15%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Ulalo HealthPassport 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.002649 (-56.25%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Ulalo HealthPassport (ULA)?

Tjek Ulalo HealthPassportPrishistorik-siden nu.

Hvad er Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineUlalo HealthPassportinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekULAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Ulalo HealthPassport på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Ulalo HealthPassport købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Ulalo HealthPassport Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ulalo HealthPassport (ULA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ulalo HealthPassport (ULA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ulalo HealthPassport.

Tjek Ulalo HealthPassport prisprediktion nu!

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ulalo HealthPassport (ULA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ULA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Ulalo HealthPassport (ULA)

Leder du efter, hvordan du køber Ulalo HealthPassport? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Ulalo HealthPassport på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ULA til lokale valutaer

1 Ulalo HealthPassport(ULA) til VND
54.235215
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til AUD
A$0.00313272
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til GBP
0.00156636
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til EUR
0.00177246
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til USD
$0.002061
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MYR
RM0.00863559
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til TRY
0.08662383
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til JPY
¥0.315333
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til ARS
ARS$2.95695792
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til RUB
0.16568379
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til INR
0.18295497
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til IDR
Rp34.34998626
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til PHP
0.12096009
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til EGP
￡E.0.09734103
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BRL
R$0.01106757
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til CAD
C$0.0028854
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BDT
0.25210152
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til NGN
2.97830988
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til COP
$7.92691515
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til ZAR
R.0.03579957
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til UAH
0.08645895
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til TZS
T.Sh.5.05146978
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til VES
Bs0.455481
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til CLP
$1.941462
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til PKR
Rs0.5820264
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til KZT
1.08816678
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til THB
฿0.06640542
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til TWD
NT$0.06345819
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til AED
د.إ0.00756387
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til CHF
Fr0.0016488
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til HKD
HK$0.01601397
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til AMD
֏0.78602418
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MAD
.د.م0.01902303
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MXN
$0.03825216
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til SAR
ريال0.00772875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til ETB
Br0.31663143
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til KES
KSh0.26553924
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til JOD
د.أ0.001461249
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til PLN
0.00758448
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til RON
лв0.00908901
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til SEK
kr0.01953828
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BGN
лв0.00348309
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til HUF
Ft0.69346467
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til CZK
0.04346649
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til KWD
د.ك0.000628605
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til ILS
0.00669825
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BOB
Bs0.01424151
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til AZN
0.0035037
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til TJS
SM0.01891998
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til GEL
0.00558531
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til AOA
Kz1.88909199
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BHD
.د.ب0.000772875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BMD
$0.002061
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til DKK
kr0.01333467
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til HNL
L0.05403942
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MUR
0.09427014
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til NAD
$0.03563469
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til NOK
kr0.02085732
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til NZD
$0.00358614
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til PAB
B/.0.002061
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til PGK
K0.0086562
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til QAR
ر.ق0.00748143
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til RSD
дин.0.20935638
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til UZS
soʻm24.53571036
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til ALL
L0.17207289
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til ANG
ƒ0.00368919
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til AWG
ƒ0.00368919
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BBD
$0.004122
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BAM
KM0.00346248
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BIF
Fr6.024303
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BND
$0.00265869
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BSD
$0.002061
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til JMD
$0.32986305
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til KHR
8.244
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til KMF
Fr0.877986
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til LAK
44.80434693
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til LKR
රු0.62567838
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MDL
L0.03497517
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MGA
Ar9.2421423
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MOP
P0.01650861
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MVR
0.0315333
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MWK
MK3.5657361
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til MZN
MT0.1316979
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til NPR
रु0.29150784
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til PYG
14.616612
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til RWF
Fr2.994633
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til SBD
$0.01696203
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til SCR
0.02815326
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til SRD
$0.0793485
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til SVC
$0.01803375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til SZL
L0.03563469
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til TMT
m0.0072135
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til TND
د.ت0.006067584
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til TTD
$0.01395297
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til UGX
Sh7.155792
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til XAF
Fr1.164465
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til XCD
$0.0055647
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til XOF
Fr1.164465
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til XPF
Fr0.210222
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BWP
P0.02759679
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til BZD
$0.00414261
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til CVE
$0.19589805
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til DJF
Fr0.364797
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til DOP
$0.13202766
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til DZD
د.ج0.26786817
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til FJD
$0.00465786
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til GNF
Fr17.76582
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til GTQ
Q0.01574604
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til GYD
$0.43161462
1 Ulalo HealthPassport(ULA) til ISK
kr0.255564

Ulalo HealthPassport Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Ulalo HealthPassport, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Ulalo HealthPassport hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Ulalo HealthPassport

Hvor meget er Ulalo HealthPassport (ULA) værd i dag?
Den direkte ULA pris i USD er 0.002061 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ULA til USD pris?
Den aktuelle pris på ULAtil USD er $ 0.002061. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ulalo HealthPassport?
Markedsværdien for ULA er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ULA?
Den cirkulerende forsyning af ULA er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ULA?
ULA opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ULA?
ULA så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for ULA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ULA er $ 71.36K USD.
Bliver ULA højere i år?
ULA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ULA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:36:09 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ULA-til-USD Lommeregner

Beløb

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.002061 USD

Handel ULA

ULA/USDT
$0.002061
$0.002061$0.002061
-18.52%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.26
$110,031.26$110,031.26

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.70
$3,871.70$3,871.70

-0.61%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02913
$0.02913$0.02913

-3.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.56
$185.56$185.56

-0.46%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.26
$110,031.26$110,031.26

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.70
$3,871.70$3,871.70

-0.61%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.56
$185.56$185.56

-0.46%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.21
$73.21$73.21

+3.24%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.632
$19.632$19.632

+2.75%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07999
$0.07999$0.07999

+59.98%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000368
$0.000368$0.000368

+115.20%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004804
$0.00004804$0.00004804

+63.29%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032694
$0.0032694$0.0032694

+60.28%