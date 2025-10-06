Hvad er Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ulalo HealthPassport (ULA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ULA Tokens omfattende tokenomics nu!

Ulalo HealthPassport Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Ulalo HealthPassport, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Ulalo HealthPassport Hvor meget er Ulalo HealthPassport (ULA) værd i dag? Den direkte ULA pris i USD er 0.002061 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ULA til USD pris? $ 0.002061 . Tjek Den aktuelle pris på ULAtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Ulalo HealthPassport? Markedsværdien for ULA er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ULA? Den cirkulerende forsyning af ULA er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ULA? ULA opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ULA? ULA så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for ULA? Direkte 24-timers handelsvolumen for ULA er $ 71.36K USD . Bliver ULA højere i år? ULA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ULA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Ulalo HealthPassport (ULA) Vigtige brancheopdateringer

