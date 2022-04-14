UFO Gaming (UFO) Tokenomics Få vigtig indsigt i UFO Gaming (UFO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UFO Gaming (UFO) Information UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. Officiel hjemmeside: https://www.ufogaming.io/ Hvidbog: https://siasky.net/fAMvDK5_WFtQh5-0-7ZuQd3-9Ua2snsv0_LFdMjKkqsa2w Block Explorer: https://solscan.io/token/GWdkYFnXnSJAsCBvmsqFLiPPe2tpvXynZcJdxf11Fu3U Køb UFO nu!

UFO Gaming (UFO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UFO Gaming (UFO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.000056191 $ 0.000056191 $ 0.000056191 Alle tiders Lav: $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 Nuværende pris: $ 0.0000004089 $ 0.0000004089 $ 0.0000004089 Få mere at vide om UFO Gaming (UFO) pris

UFO Gaming (UFO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UFO Gaming (UFO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UFO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UFO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UFO's tokenomics, kan du udforske UFO tokens live-pris!

Sådan køber du UFO Er du interesseret i at tilføje UFO Gaming (UFO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UFO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UFO på MEXC nu!

UFO Gaming (UFO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UFO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UFO prishistorikken nu!

UFO Prisprediktion Vil du vide, hvor UFO måske er på vej hen? Vores UFO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UFO Tokens prisprediktion nu!

