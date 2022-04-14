Silent Notary (UBSN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Silent Notary (UBSN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Silent Notary (UBSN) Information Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Officiel hjemmeside: https://silentnotary.com/ Hvidbog: https://silentnotary.com/wp.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773 Køb UBSN nu!

Silent Notary (UBSN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Silent Notary (UBSN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 186.46B $ 186.46B $ 186.46B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 690.66K $ 690.66K $ 690.66K Alle tiders Høj: $ 0.000402 $ 0.000402 $ 0.000402 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000003704 $ 0.000003704 $ 0.000003704 Få mere at vide om Silent Notary (UBSN) pris

Silent Notary (UBSN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Silent Notary (UBSN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UBSN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UBSN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UBSN's tokenomics, kan du udforske UBSN tokens live-pris!

Sådan køber du UBSN Er du interesseret i at tilføje Silent Notary (UBSN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UBSN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UBSN på MEXC nu!

Silent Notary (UBSN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UBSN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UBSN prishistorikken nu!

UBSN Prisprediktion Vil du vide, hvor UBSN måske er på vej hen? Vores UBSN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UBSN Tokens prisprediktion nu!

