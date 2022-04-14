Bounty Temple (TYT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bounty Temple (TYT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bounty Temple (TYT) Information Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Officiel hjemmeside: https://bountytemple.com/ Hvidbog: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Køb TYT nu!

Bounty Temple (TYT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bounty Temple (TYT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3 $ 3 $ 3 Alle tiders Lav: $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 Nuværende pris: $ 0.001984 $ 0.001984 $ 0.001984 Få mere at vide om Bounty Temple (TYT) pris

Bounty Temple (TYT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bounty Temple (TYT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYT's tokenomics, kan du udforske TYT tokens live-pris!

Sådan køber du TYT Er du interesseret i at tilføje Bounty Temple (TYT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TYT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TYT på MEXC nu!

Bounty Temple (TYT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TYT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TYT prishistorikken nu!

TYT Prisprediktion Vil du vide, hvor TYT måske er på vej hen? Vores TYT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TYT Tokens prisprediktion nu!

