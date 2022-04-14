TechtroX (TXO) Tokenomics Få vigtig indsigt i TechtroX (TXO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TechtroX (TXO) Information $TXO is the native utility and incentive token that fuels the entire TechtroX ecosystem. Built for real business value, $TXO drives engagement, automation, and decentralization across customer relationship management workflows. Officiel hjemmeside: https://techtrox.one/ Hvidbog: https://docs.techtrox.one/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd40Be959e6C2a8C57661f75857b7885F46CF4271 Køb TXO nu!

TechtroX (TXO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TechtroX (TXO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000000008194 $ 0.00000000008194 $ 0.00000000008194 Få mere at vide om TechtroX (TXO) pris

TechtroX (TXO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TechtroX (TXO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TXO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TXO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TXO's tokenomics, kan du udforske TXO tokens live-pris!

Sådan køber du TXO Er du interesseret i at tilføje TechtroX (TXO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TXO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TXO på MEXC nu!

TechtroX (TXO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TXO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TXO prishistorikken nu!

TXO Prisprediktion Vil du vide, hvor TXO måske er på vej hen? Vores TXO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TXO Tokens prisprediktion nu!

