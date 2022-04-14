Tomwifhat (TWIF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tomwifhat (TWIF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tomwifhat (TWIF) Information Tomwifhat is a meme coin on BNB Smart Chain. Officiel hjemmeside: https://www.tomwifcoin.org Hvidbog: https://whitepaper.tomwifcoin.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62760e76dce6b500349ec5f6119228d047913350 Køb TWIF nu!

Tomwifhat (TWIF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tomwifhat (TWIF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 731.60K $ 731.60K $ 731.60K Alle tiders Høj: $ 0.0252 $ 0.0252 $ 0.0252 Alle tiders Lav: $ 0.000290877413006022 $ 0.000290877413006022 $ 0.000290877413006022 Nuværende pris: $ 0.0007316 $ 0.0007316 $ 0.0007316 Få mere at vide om Tomwifhat (TWIF) pris

Tomwifhat (TWIF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tomwifhat (TWIF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TWIF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TWIF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TWIF's tokenomics, kan du udforske TWIF tokens live-pris!

