TrueUSD (TUSD) Information TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Officiel hjemmeside: https://tusd.io/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 Køb TUSD nu!

TrueUSD (TUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrueUSD (TUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 493.13M $ 493.13M $ 493.13M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 Alle tiders Lav: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 Nuværende pris: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 Få mere at vide om TrueUSD (TUSD) pris

TrueUSD (TUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrueUSD (TUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TUSD's tokenomics, kan du udforske TUSD tokens live-pris!

TrueUSD (TUSD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TUSD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TUSD prishistorikken nu!

TUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor TUSD måske er på vej hen? Vores TUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TUSD Tokens prisprediktion nu!

