Turtsat (TURT) Information Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits. Officiel hjemmeside: https://turtsat.io/ Hvidbog: https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1 Køb TURT nu!

Turtsat (TURT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Turtsat (TURT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 207.60K $ 207.60K $ 207.60K Alle tiders Høj: $ 0.108 $ 0.108 $ 0.108 Alle tiders Lav: $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 Nuværende pris: $ 0.0002076 $ 0.0002076 $ 0.0002076 Få mere at vide om Turtsat (TURT) pris

Turtsat (TURT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Turtsat (TURT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TURT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TURT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TURT's tokenomics, kan du udforske TURT tokens live-pris!

