Den direkte Tuna Chain pris i dag er 0.0011999 USD. Følg med i realtid TUNACHAIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TUNACHAIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Tuna Chain-kurs(TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN til USD direkte pris:

$0.0011998
$0.0011998
-0.18%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:34:33 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0011916
$ 0.0011916
24H lav
$ 0.0012194
$ 0.0012194
24H høj

$ 0.0011916
$ 0.0011916

$ 0.0012194
$ 0.0012194

--
--

--
--

-0.40%

-0.18%

-14.52%

-14.52%

Tuna Chain (TUNACHAIN) realtidsprisen er $ 0.0011999. I løbet af de sidste 24 timer har TUNACHAIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0011916 og et højdepunkt på $ 0.0012194, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TUNACHAINs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TUNACHAIN har ændret sig med -0.40% i løbet af den sidste time, -0.18% i løbet af 24 timer og -14.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Markedsinformation

--
--

$ 56.30K
$ 56.30K

$ 251.98K
$ 251.98K

--
--

210,000,000
210,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på Tuna Chain er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.30K. Det cirkulerende forsyning af TUNACHAIN er --, med et samlet udbud på 210000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 251.98K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Tuna Chain i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000002164-0.18%
30 dage$ +0.0005169+75.68%
60 dage$ +0.0005427+82.57%
90 dage$ +0.0006414+114.84%
Tuna Chain Prisændring i dag

I dag TUNACHAIN blev der registreret en ændring på $ -0.000002164 (-0.18%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Tuna Chain 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0005169 (+75.68%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Tuna Chain 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TUNACHAIN sås en ændring af $ +0.0005427 (+82.57%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Tuna Chain 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0006414 (+114.84%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Tjek Tuna ChainPrishistorik-siden nu.

Hvad er Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTuna Chaininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTUNACHAINtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Tuna Chain på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Tuna Chain købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Tuna Chain Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tuna Chain (TUNACHAIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tuna Chain (TUNACHAIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tuna Chain.

Tjek Tuna Chain prisprediktion nu!

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tuna Chain (TUNACHAIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TUNACHAIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Tuna Chain (TUNACHAIN)

Leder du efter, hvordan du køber Tuna Chain? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Tuna Chain på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TUNACHAIN til lokale valutaer

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til VND
31.5753685
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til AUD
A$0.001823848
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til GBP
0.000911924
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til EUR
0.001031914
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til USD
$0.0011999
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MYR
RM0.005027581
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til TRY
0.050431797
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til JPY
¥0.1835847
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til ARS
ARS$1.721520528
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til RUB
0.096459961
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til INR
0.106515123
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til IDR
Rp19.998325334
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til PHP
0.070422131
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til EGP
￡E.0.056671277
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BRL
R$0.006443463
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til CAD
C$0.00167986
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BDT
0.146771768
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til NGN
1.733951492
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til COP
$4.614995385
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til ZAR
R.0.020842263
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til UAH
0.050335805
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til TZS
T.Sh.2.940930902
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til VES
Bs0.2651779
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til CLP
$1.1303058
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til PKR
Rs0.33885176
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til KZT
0.633523202
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til THB
฿0.038660778
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til TWD
NT$0.036944921
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til AED
د.إ0.004403633
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til CHF
Fr0.00095992
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til HKD
HK$0.009323223
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til AMD
֏0.457617862
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MAD
.د.م0.011075077
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MXN
$0.022270144
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til SAR
ريال0.004499625
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til ETB
Br0.184340637
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til KES
KSh0.154595116
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til JOD
د.أ0.0008507291
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til PLN
0.004415632
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til RON
лв0.005291559
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til SEK
kr0.011375052
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BGN
лв0.002027831
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til HUF
Ft0.403730353
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til CZK
0.025305891
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til KWD
د.ك0.0003659695
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til ILS
0.003899675
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BOB
Bs0.008291309
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til AZN
0.00203983
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til TJS
SM0.011015082
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til GEL
0.003251729
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til AOA
Kz1.099816341
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BHD
.د.ب0.0004499625
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BMD
$0.0011999
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til DKK
kr0.007763353
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til HNL
L0.031461378
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MUR
0.054883426
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til NAD
$0.020746271
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til NOK
kr0.012142988
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til NZD
$0.002087826
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til PAB
B/.0.0011999
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til PGK
K0.00503958
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til QAR
ر.ق0.004355637
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til RSD
дин.0.121885842
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til UZS
soʻm14.284521524
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til ALL
L0.100179651
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til ANG
ƒ0.002147821
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til AWG
ƒ0.002147821
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BBD
$0.0023998
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BAM
KM0.002015832
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BIF
Fr3.5073077
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BND
$0.001547871
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BSD
$0.0011999
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til JMD
$0.192043995
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til KHR
4.7996
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til KMF
Fr0.5111574
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til LAK
26.084782087
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til LKR
රු0.364265642
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MDL
L0.020362303
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MGA
Ar5.38071157
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MOP
P0.009611199
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MVR
0.01835847
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MWK
MK2.07594699
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til MZN
MT0.07667361
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til NPR
रु0.169713856
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til PYG
8.5096908
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til RWF
Fr1.7434547
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til SBD
$0.009875177
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til SCR
0.016390634
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til SRD
$0.04619615
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til SVC
$0.010499125
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til SZL
L0.020746271
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til TMT
m0.00419965
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til TND
د.ت0.0035325056
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til TTD
$0.008123323
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til UGX
Sh4.1660528
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til XAF
Fr0.6779435
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til XCD
$0.00323973
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til XOF
Fr0.6779435
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til XPF
Fr0.1223898
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BWP
P0.016066661
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til BZD
$0.002411799
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til CVE
$0.114050495
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til DJF
Fr0.2123823
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til DOP
$0.076865594
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til DZD
د.ج0.155951003
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til FJD
$0.002711774
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til GNF
Fr10.343138
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til GTQ
Q0.009167236
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til GYD
$0.251283058
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) til ISK
kr0.1487876

For en mere dybdegående forståelse af Tuna Chain, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Tuna Chain hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Tuna Chain

Hvor meget er Tuna Chain (TUNACHAIN) værd i dag?
Den direkte TUNACHAIN pris i USD er 0.0011999 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TUNACHAIN til USD pris?
Den aktuelle pris på TUNACHAINtil USD er $ 0.0011999. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Tuna Chain?
Markedsværdien for TUNACHAIN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TUNACHAIN?
Den cirkulerende forsyning af TUNACHAIN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TUNACHAIN?
TUNACHAIN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TUNACHAIN?
TUNACHAIN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TUNACHAIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TUNACHAIN er $ 56.30K USD.
Bliver TUNACHAIN højere i år?
TUNACHAIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TUNACHAIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:34:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

