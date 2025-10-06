Hvad er Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality. Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTuna Chaininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekTUNACHAINtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Tuna Chain på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Tuna Chain købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Tuna Chain Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tuna Chain (TUNACHAIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tuna Chain (TUNACHAIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tuna Chain.

Tjek Tuna Chain prisprediktion nu!

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tuna Chain (TUNACHAIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TUNACHAIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Tuna Chain (TUNACHAIN)

Leder du efter, hvordan du køber Tuna Chain? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Tuna Chain på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TUNACHAIN til lokale valutaer

Prøv konverter

Tuna Chain Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Tuna Chain, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Tuna Chain Hvor meget er Tuna Chain (TUNACHAIN) værd i dag? Den direkte TUNACHAIN pris i USD er 0.0011999 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle TUNACHAIN til USD pris? $ 0.0011999 . Tjek Den aktuelle pris på TUNACHAINtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Tuna Chain? Markedsværdien for TUNACHAIN er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af TUNACHAIN? Den cirkulerende forsyning af TUNACHAIN er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på TUNACHAIN? TUNACHAIN opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TUNACHAIN? TUNACHAIN så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for TUNACHAIN? Direkte 24-timers handelsvolumen for TUNACHAIN er $ 56.30K USD . Bliver TUNACHAIN højere i år? TUNACHAIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TUNACHAIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025