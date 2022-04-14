TUBES (TUBES) Tokenomics Få vigtig indsigt i TUBES (TUBES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TUBES (TUBES) Information The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols. Officiel hjemmeside: https://www.protocol.tube/main/index Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e Køb TUBES nu!

TUBES (TUBES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TUBES (TUBES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 39.00M $ 39.00M $ 39.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.76M $ 7.76M $ 7.76M Alle tiders Høj: $ 10 $ 10 $ 10 Alle tiders Lav: $ 0.22999102299813068 $ 0.22999102299813068 $ 0.22999102299813068 Nuværende pris: $ 0.1989 $ 0.1989 $ 0.1989 Få mere at vide om TUBES (TUBES) pris

TUBES (TUBES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TUBES (TUBES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TUBES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TUBES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TUBES's tokenomics, kan du udforske TUBES tokens live-pris!

