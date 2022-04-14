Atua AI (TUA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Atua AI (TUA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Atua AI (TUA) Information Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era. Officiel hjemmeside: https://atua.ai Hvidbog: https://whitepaper.atua.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 Køb TUA nu!

Atua AI (TUA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Atua AI (TUA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 140.00K $ 140.00K $ 140.00K Alle tiders Høj: $ 0.0034203 $ 0.0034203 $ 0.0034203 Alle tiders Lav: $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 Nuværende pris: $ 0.000028 $ 0.000028 $ 0.000028 Få mere at vide om Atua AI (TUA) pris

Atua AI (TUA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Atua AI (TUA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TUA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TUA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TUA's tokenomics, kan du udforske TUA tokens live-pris!

Sådan køber du TUA Er du interesseret i at tilføje Atua AI (TUA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TUA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TUA på MEXC nu!

Atua AI (TUA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TUA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TUA prishistorikken nu!

TUA Prisprediktion Vil du vide, hvor TUA måske er på vej hen? Vores TUA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TUA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!