TongTongCoin (TTCOIN) Information TongTongCoin is a decentralized blockchain cryptocurrency that drastically reduces transaction fees for existing payment systems such as credit cards and cash and bank fees for online remittance services, and facilitates payment and remittance processes. Officiel hjemmeside: https://ttchain.io/ Block Explorer: https://browser.tongtongchain.io/#/ Køb TTCOIN nu!

TongTongCoin (TTCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TongTongCoin (TTCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0397 $ 0.0397 $ 0.0397 Få mere at vide om TongTongCoin (TTCOIN) pris

TongTongCoin (TTCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TongTongCoin (TTCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TTCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TTCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TTCOIN's tokenomics, kan du udforske TTCOIN tokens live-pris!

Sådan køber du TTCOIN Er du interesseret i at tilføje TongTongCoin (TTCOIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TTCOIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TTCOIN på MEXC nu!

TongTongCoin (TTCOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TTCOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TTCOIN prishistorikken nu!

TTCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor TTCOIN måske er på vej hen? Vores TTCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TTCOIN Tokens prisprediktion nu!

