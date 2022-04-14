Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dejitaru Tsuka (TSUKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Information Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Officiel hjemmeside: https://tsuka.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Køb TSUKA nu!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dejitaru Tsuka (TSUKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 Alle tiders Lav: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 Nuværende pris: $ 0.005116 $ 0.005116 $ 0.005116 Få mere at vide om Dejitaru Tsuka (TSUKA) pris

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dejitaru Tsuka (TSUKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TSUKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TSUKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TSUKA's tokenomics, kan du udforske TSUKA tokens live-pris!

