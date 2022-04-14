TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i TSUBASA Governance (TSUGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TSUBASA Governance (TSUGT) Information “Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.” Officiel hjemmeside: https://tsubasa-rivals.com/ Hvidbog: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 Køb TSUGT nu!

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TSUBASA Governance (TSUGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.76K $ 110.76K $ 110.76K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 178.88M $ 178.88M $ 178.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 619.20K $ 619.20K $ 619.20K Alle tiders Høj: $ 0.23988 $ 0.23988 $ 0.23988 Alle tiders Lav: $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 Nuværende pris: $ 0.0006192 $ 0.0006192 $ 0.0006192 Få mere at vide om TSUBASA Governance (TSUGT) pris

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TSUBASA Governance (TSUGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TSUGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TSUGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TSUGT's tokenomics, kan du udforske TSUGT tokens live-pris!

TSUBASA Governance (TSUGT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TSUGT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TSUGT prishistorikken nu!

TSUGT Prisprediktion Vil du vide, hvor TSUGT måske er på vej hen? Vores TSUGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TSUGT Tokens prisprediktion nu!

