Trump404 (TRUMP404) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trump404 (TRUMP404), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trump404 (TRUMP404) Information Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection. Officiel hjemmeside: http://whowillwin2024.wtf/#/home Hvidbog: http://whowillwin2024.wtf/#/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18 Køb TRUMP404 nu!

Trump404 (TRUMP404) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trump404 (TRUMP404), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 65.3 $ 65.3 $ 65.3 Få mere at vide om Trump404 (TRUMP404) pris

Trump404 (TRUMP404) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trump404 (TRUMP404) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUMP404 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUMP404 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUMP404's tokenomics, kan du udforske TRUMP404 tokens live-pris!

Sådan køber du TRUMP404 Er du interesseret i at tilføje Trump404 (TRUMP404) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRUMP404, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TRUMP404 på MEXC nu!

Trump404 (TRUMP404) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRUMP404 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRUMP404 prishistorikken nu!

TRUMP404 Prisprediktion Vil du vide, hvor TRUMP404 måske er på vej hen? Vores TRUMP404 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRUMP404 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!