TRUF.Network (TRUF) Information Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Officiel hjemmeside: https://truf.network/ Hvidbog: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7 Køb TRUF nu!

TRUF.Network (TRUF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRUF.Network (TRUF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.28M $ 9.28M $ 9.28M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 370.64M $ 370.64M $ 370.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.03M $ 25.03M $ 25.03M Alle tiders Høj: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 Alle tiders Lav: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Nuværende pris: $ 0.02503 $ 0.02503 $ 0.02503 Få mere at vide om TRUF.Network (TRUF) pris

TRUF.Network (TRUF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRUF.Network (TRUF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUF's tokenomics, kan du udforske TRUF tokens live-pris!

