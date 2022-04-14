TRUF.Network (TRUF) Tokenomics

TRUF.Network (TRUF) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TRUF.Network (TRUF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
TRUF.Network (TRUF) Information

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Officiel hjemmeside:
https://truf.network/
Hvidbog:
https://docs.truf.network/whitepaper/abstract
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7

TRUF.Network (TRUF) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRUF.Network (TRUF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 370.64M
$ 370.64M$ 370.64M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 25.03M
$ 25.03M$ 25.03M
Alle tiders Høj:
$ 1.15162
$ 1.15162$ 1.15162
Alle tiders Lav:
$ 0.011471080997112174
$ 0.011471080997112174$ 0.011471080997112174
Nuværende pris:
$ 0.02503
$ 0.02503$ 0.02503

TRUF.Network (TRUF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TRUF.Network (TRUF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TRUF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TRUF tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TRUF's tokenomics, kan du udforske TRUF tokens live-pris!

TRUF.Network (TRUF) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TRUF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TRUF Prisprediktion

Vil du vide, hvor TRUF måske er på vej hen? Vores TRUF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

