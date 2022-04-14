Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics
Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.
Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tri Sigma (TRISIG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Tri Sigma (TRISIG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal TRISIG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange TRISIG tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår TRISIG's tokenomics, kan du udforske TRISIG tokens live-pris!
Tri Sigma (TRISIG) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for TRISIG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
TRISIG Prisprediktion
Vil du vide, hvor TRISIG måske er på vej hen? Vores TRISIG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
