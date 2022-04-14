Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tri Sigma (TRISIG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tri Sigma (TRISIG) Information Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Officiel hjemmeside: https://trisigma.ai/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Køb TRISIG nu!

Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tri Sigma (TRISIG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 874.95K $ 874.95K $ 874.95K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 Alle tiders Lav: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Nuværende pris: $ 0.000875 $ 0.000875 $ 0.000875 Få mere at vide om Tri Sigma (TRISIG) pris

Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tri Sigma (TRISIG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRISIG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRISIG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRISIG's tokenomics, kan du udforske TRISIG tokens live-pris!

Sådan køber du TRISIG Er du interesseret i at tilføje Tri Sigma (TRISIG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRISIG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TRISIG på MEXC nu!

Tri Sigma (TRISIG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRISIG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRISIG prishistorikken nu!

TRISIG Prisprediktion Vil du vide, hvor TRISIG måske er på vej hen? Vores TRISIG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRISIG Tokens prisprediktion nu!

