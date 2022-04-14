Trias (TRIAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trias (TRIAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trias (TRIAS) Information
TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.
Officiel hjemmeside: https://www.trias.one/
Hvidbog: https://docs.trias.one/trias-docs-1/whitepaper/trias-whitepaper
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3A856d4effa670C54585a5D523e96513e148e95d

Trias (TRIAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trias (TRIAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.59M $ 8.59M $ 8.59M Alle tiders Høj: $ 19.391 $ 19.391 $ 19.391 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.859 $ 0.859 $ 0.859 Få mere at vide om Trias (TRIAS) pris

Trias (TRIAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trias (TRIAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRIAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRIAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRIAS's tokenomics, kan du udforske TRIAS tokens live-pris!

Sådan køber du TRIAS
MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRIAS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Trias (TRIAS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRIAS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRIAS prishistorikken nu!

TRIAS Prisprediktion Vil du vide, hvor TRIAS måske er på vej hen? Vores TRIAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRIAS Tokens prisprediktion nu!

