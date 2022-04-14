trencher (TRENCHER) Tokenomics Få vigtig indsigt i trencher (TRENCHER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

trencher (TRENCHER) Information The founder of Pump.fun's response perfectly captures the profile of Pump players. Officiel hjemmeside: https://trenchersol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8ncucXv6U6epZKHPbgaEBcEK399TpHGKCquSt4RnmX4f Køb TRENCHER nu!

trencher (TRENCHER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for trencher (TRENCHER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Alle tiders Høj: $ 0.010731 $ 0.010731 $ 0.010731 Alle tiders Lav: $ 0.001247139861225539 $ 0.001247139861225539 $ 0.001247139861225539 Nuværende pris: $ 0.00495 $ 0.00495 $ 0.00495 Få mere at vide om trencher (TRENCHER) pris

trencher (TRENCHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for trencher (TRENCHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRENCHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRENCHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRENCHER's tokenomics, kan du udforske TRENCHER tokens live-pris!

Sådan køber du TRENCHER Er du interesseret i at tilføje trencher (TRENCHER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRENCHER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TRENCHER på MEXC nu!

trencher (TRENCHER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRENCHER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRENCHER prishistorikken nu!

TRENCHER Prisprediktion Vil du vide, hvor TRENCHER måske er på vej hen? Vores TRENCHER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRENCHER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!