Tren Finance (TREN) Information Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Officiel hjemmeside: https://www.tren.finance/ Hvidbog: https://docs.tren.finance/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5 Køb TREN nu!

Tren Finance (TREN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tren Finance (TREN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 186.70K $ 186.70K $ 186.70K Alle tiders Høj: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0001867 $ 0.0001867 $ 0.0001867 Få mere at vide om Tren Finance (TREN) pris

Tren Finance (TREN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tren Finance (TREN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TREN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TREN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TREN's tokenomics, kan du udforske TREN tokens live-pris!

