Den direkte Tren Finance pris i dag er 0.00007501 USD. Følg med i realtid TREN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TREN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Tren Finance Logo

Tren Finance-kurs(TREN)

1 TREN til USD direkte pris:

$0.0000751
$0.0000751$0.0000751
-0.02%1D
USD
Tren Finance (TREN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:51:42 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00007329
$ 0.00007329$ 0.00007329
24H lav
$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542
24H høj

$ 0.00007329
$ 0.00007329$ 0.00007329

$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542

--
----

--
----

+0.10%

-0.02%

-14.32%

-14.32%

Tren Finance (TREN) realtidsprisen er $ 0.00007501. I løbet af de sidste 24 timer har TREN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007329 og et højdepunkt på $ 0.00007542, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRENs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TREN har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og -14.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tren Finance (TREN) Markedsinformation

--
----

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 75.01K
$ 75.01K$ 75.01K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Den nuværende markedsværdi på Tren Finance er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.33K. Det cirkulerende forsyning af TREN er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 75.01K.

Tren Finance (TREN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Tren Finance i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000000015-0.02%
30 dage$ -0.00007419-49.73%
60 dage$ -0.00018139-70.75%
90 dage$ -0.00492499-98.50%
Tren Finance Prisændring i dag

I dag TREN blev der registreret en ændring på $ -0.000000015 (-0.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Tren Finance 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00007419 (-49.73%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Tren Finance 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TREN sås en ændring af $ -0.00018139 (-70.75%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Tren Finance 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00492499 (-98.50%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Tren Finance (TREN)?

Tjek Tren FinancePrishistorik-siden nu.

Hvad er Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTren Financeinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTRENtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Tren Finance på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Tren Finance købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Tren Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tren Finance (TREN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tren Finance (TREN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tren Finance.

Tjek Tren Finance prisprediktion nu!

Tren Finance (TREN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tren Finance (TREN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TREN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Tren Finance (TREN)

Leder du efter, hvordan du køber Tren Finance? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Tren Finance på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TREN til lokale valutaer

1 Tren Finance(TREN) til VND
1.97388815
1 Tren Finance(TREN) til AUD
A$0.0001132651
1 Tren Finance(TREN) til GBP
0.0000547573
1 Tren Finance(TREN) til EUR
0.0000637585
1 Tren Finance(TREN) til USD
$0.00007501
1 Tren Finance(TREN) til MYR
RM0.000315042
1 Tren Finance(TREN) til TRY
0.0031061641
1 Tren Finance(TREN) til JPY
¥0.01102647
1 Tren Finance(TREN) til ARS
ARS$0.106851745
1 Tren Finance(TREN) til RUB
0.0061665721
1 Tren Finance(TREN) til INR
0.0066556373
1 Tren Finance(TREN) til IDR
Rp1.2501661666
1 Tren Finance(TREN) til KRW
0.1056478345
1 Tren Finance(TREN) til PHP
0.004343079
1 Tren Finance(TREN) til EGP
￡E.0.0035802273
1 Tren Finance(TREN) til BRL
R$0.0003998033
1 Tren Finance(TREN) til CAD
C$0.0001042639
1 Tren Finance(TREN) til BDT
0.0091249665
1 Tren Finance(TREN) til NGN
0.1098236412
1 Tren Finance(TREN) til COP
$0.2918676605
1 Tren Finance(TREN) til ZAR
R.0.0012916722
1 Tren Finance(TREN) til UAH
0.0030934124
1 Tren Finance(TREN) til TZS
T.Sh.0.18429957
1 Tren Finance(TREN) til VES
Bs0.01387685
1 Tren Finance(TREN) til CLP
$0.07193459
1 Tren Finance(TREN) til PKR
Rs0.0210995629
1 Tren Finance(TREN) til KZT
0.0410559734
1 Tren Finance(TREN) til THB
฿0.0024280737
1 Tren Finance(TREN) til TWD
NT$0.0022833044
1 Tren Finance(TREN) til AED
د.إ0.0002752867
1 Tren Finance(TREN) til CHF
Fr0.0000592579
1 Tren Finance(TREN) til HKD
HK$0.0005828277
1 Tren Finance(TREN) til AMD
֏0.0287393314
1 Tren Finance(TREN) til MAD
.د.م0.0006818409
1 Tren Finance(TREN) til MXN
$0.0013794339
1 Tren Finance(TREN) til SAR
ريال0.0002805374
1 Tren Finance(TREN) til ETB
Br0.0108832009
1 Tren Finance(TREN) til KES
KSh0.0096867914
1 Tren Finance(TREN) til JOD
د.أ0.00005318209
1 Tren Finance(TREN) til PLN
0.0002715362
1 Tren Finance(TREN) til RON
лв0.0003247933
1 Tren Finance(TREN) til SEK
kr0.0007028437
1 Tren Finance(TREN) til BGN
лв0.0001245166
1 Tren Finance(TREN) til HUF
Ft0.0248373112
1 Tren Finance(TREN) til CZK
0.0015497066
1 Tren Finance(TREN) til KWD
د.ك0.00002295306
1 Tren Finance(TREN) til ILS
0.000247533
1 Tren Finance(TREN) til BOB
Bs0.000517569
1 Tren Finance(TREN) til AZN
0.000127517
1 Tren Finance(TREN) til TJS
SM0.0006983431
1 Tren Finance(TREN) til GEL
0.0002040272
1 Tren Finance(TREN) til AOA
Kz0.0687534159
1 Tren Finance(TREN) til BHD
.د.ب0.00002820376
1 Tren Finance(TREN) til BMD
$0.00007501
1 Tren Finance(TREN) til DKK
kr0.0004770636
1 Tren Finance(TREN) til HNL
L0.0019615115
1 Tren Finance(TREN) til MUR
0.0033987031
1 Tren Finance(TREN) til NAD
$0.0012924223
1 Tren Finance(TREN) til NOK
kr0.0007470996
1 Tren Finance(TREN) til NZD
$0.0001282671
1 Tren Finance(TREN) til PAB
B/.0.00007501
1 Tren Finance(TREN) til PGK
K0.0003187925
1 Tren Finance(TREN) til QAR
ر.ق0.0002730364
1 Tren Finance(TREN) til RSD
дин.0.007485998
1 Tren Finance(TREN) til UZS
soʻm0.9037347319
1 Tren Finance(TREN) til ALL
L0.0061800739
1 Tren Finance(TREN) til ANG
ƒ0.0001342679
1 Tren Finance(TREN) til AWG
ƒ0.000135018
1 Tren Finance(TREN) til BBD
$0.00015002
1 Tren Finance(TREN) til BAM
KM0.0001245166
1 Tren Finance(TREN) til BIF
Fr0.22060441
1 Tren Finance(TREN) til BND
$0.0000960128
1 Tren Finance(TREN) til BSD
$0.00007501
1 Tren Finance(TREN) til JMD
$0.0120436056
1 Tren Finance(TREN) til KHR
0.3012446606
1 Tren Finance(TREN) til KMF
Fr0.03142919
1 Tren Finance(TREN) til LAK
1.6306521413
1 Tren Finance(TREN) til LKR
Rs0.0226815238
1 Tren Finance(TREN) til MDL
L0.0012556674
1 Tren Finance(TREN) til MGA
Ar0.3348656428
1 Tren Finance(TREN) til MOP
P0.0006008301
1 Tren Finance(TREN) til MVR
0.001147653
1 Tren Finance(TREN) til MWK
MK0.1302256111
1 Tren Finance(TREN) til MZN
MT0.004793139
1 Tren Finance(TREN) til NPR
Rs0.010666422
1 Tren Finance(TREN) til PYG
0.52822042
1 Tren Finance(TREN) til RWF
Fr0.10853947
1 Tren Finance(TREN) til SBD
$0.0006173323
1 Tren Finance(TREN) til SCR
0.0010966462
1 Tren Finance(TREN) til SRD
$0.002857881
1 Tren Finance(TREN) til SVC
$0.0006555874
1 Tren Finance(TREN) til SZL
L0.0012916722
1 Tren Finance(TREN) til TMT
m0.000262535
1 Tren Finance(TREN) til TND
د.ت0.00021842912
1 Tren Finance(TREN) til TTD
$0.0005078177
1 Tren Finance(TREN) til UGX
Sh0.2595346
1 Tren Finance(TREN) til XAF
Fr0.04185558
1 Tren Finance(TREN) til XCD
$0.000202527
1 Tren Finance(TREN) til XOF
Fr0.04185558
1 Tren Finance(TREN) til XPF
Fr0.00757601
1 Tren Finance(TREN) til BWP
P0.0009961328
1 Tren Finance(TREN) til BZD
$0.0001507701
1 Tren Finance(TREN) til CVE
$0.0070441891
1 Tren Finance(TREN) til DJF
Fr0.01335178
1 Tren Finance(TREN) til DOP
$0.004695626
1 Tren Finance(TREN) til DZD
د.ج0.0097122948
1 Tren Finance(TREN) til FJD
$0.0001687725
1 Tren Finance(TREN) til GNF
Fr0.65221195
1 Tren Finance(TREN) til GTQ
Q0.0005745766
1 Tren Finance(TREN) til GYD
$0.0156853411
1 Tren Finance(TREN) til ISK
kr0.00907621

Tren Finance Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Tren Finance, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Tren Finance hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Tren Finance

Hvor meget er Tren Finance (TREN) værd i dag?
Den direkte TREN pris i USD er 0.00007501 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TREN til USD pris?
Den aktuelle pris på TRENtil USD er $ 0.00007501. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Tren Finance?
Markedsværdien for TREN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TREN?
Den cirkulerende forsyning af TREN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TREN?
TREN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TREN?
TREN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TREN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TREN er $ 56.33K USD.
Bliver TREN højere i år?
TREN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TREN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:51:42 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

