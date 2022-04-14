Doland Tremp (TREMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doland Tremp (TREMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doland Tremp (TREMP) Information TREMP is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://www.tremp.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FU1q8vJpZNUrmqsciSjp8bAKKidGsLmouB8CBdf8TKQv Køb TREMP nu!

Doland Tremp (TREMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doland Tremp (TREMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.5351 $ 1.5351 $ 1.5351 Alle tiders Lav: $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 Nuværende pris: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Få mere at vide om Doland Tremp (TREMP) pris

Doland Tremp (TREMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doland Tremp (TREMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TREMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TREMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TREMP's tokenomics, kan du udforske TREMP tokens live-pris!

Sådan køber du TREMP Er du interesseret i at tilføje Doland Tremp (TREMP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TREMP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TREMP på MEXC nu!

Doland Tremp (TREMP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TREMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TREMP prishistorikken nu!

TREMP Prisprediktion Vil du vide, hvor TREMP måske er på vej hen? Vores TREMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TREMP Tokens prisprediktion nu!

