TRAVA.FINANCE (TRAVA) Information TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Officiel hjemmeside: https://trava.finance/ Hvidbog: https://docs.trava.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Køb TRAVA nu!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRAVA.FINANCE (TRAVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 465.38K $ 465.38K $ 465.38K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 4.20B $ 4.20B $ 4.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 554.50K $ 554.50K $ 554.50K Alle tiders Høj: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Alle tiders Lav: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Nuværende pris: $ 0.0001109 $ 0.0001109 $ 0.0001109 Få mere at vide om TRAVA.FINANCE (TRAVA) pris

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRAVA.FINANCE (TRAVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRAVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRAVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRAVA's tokenomics, kan du udforske TRAVA tokens live-pris!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRAVA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRAVA prishistorikken nu!

TRAVA Prisprediktion Vil du vide, hvor TRAVA måske er på vej hen? Vores TRAVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRAVA Tokens prisprediktion nu!

