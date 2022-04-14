Ton Question (TQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ton Question (TQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ton Question (TQ) Information Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends. Officiel hjemmeside: https://coinmarketcap.com/currencies/tonquestion Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xe43fe2c822841a29fadcb1884abcdaa1c85fefc8

Ton Question (TQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ton Question (TQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 107.30K $ 107.30K $ 107.30K Alle tiders Høj: $ 0.231 $ 0.231 $ 0.231 Alle tiders Lav: $ 0.000009973755429021 $ 0.000009973755429021 $ 0.000009973755429021 Nuværende pris: $ 0.00001073 $ 0.00001073 $ 0.00001073 Få mere at vide om Ton Question (TQ) pris

Ton Question (TQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ton Question (TQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TQ's tokenomics, kan du udforske TQ tokens live-pris!

Sådan køber du TQ Er du interesseret i at tilføje Ton Question (TQ) til din portefølje?

Ton Question (TQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TQ prishistorikken nu!

TQ Prisprediktion Vil du vide, hvor TQ måske er på vej hen? Vores TQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TQ Tokens prisprediktion nu!

