Alttown (TOWN) Tokenomics

Alttown (TOWN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Alttown (TOWN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:40:03 (UTC+8)
USD

Alttown (TOWN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alttown (TOWN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
Alle tiders Høj:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.0006699
$ 0.0006699$ 0.0006699

Alttown (TOWN) Information

Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.

Officiel hjemmeside:
https://www.alt.town/
Hvidbog:
https://docs.alt.town/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x973253D0C12366e0fA5AFb9F9E2e9486ECA69c01

Alttown (TOWN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Alttown (TOWN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TOWN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TOWN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TOWN's tokenomics, kan du udforske TOWN tokens live-pris!

Sådan køber du TOWN

Er du interesseret i at tilføje Alttown (TOWN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TOWN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Alttown (TOWN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TOWN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TOWN Prisprediktion

Vil du vide, hvor TOWN måske er på vej hen? Vores TOWN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken