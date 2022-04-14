TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomics Få vigtig indsigt i TORSY MEMECOIN (TORSY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TORSY MEMECOIN (TORSY) Information Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Officiel hjemmeside: https://torsy.meme/ Hvidbog: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Køb TORSY nu!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TORSY MEMECOIN (TORSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 538.30K $ 538.30K $ 538.30K Samlet udbud $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Cirkulerende forsyning $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 538.30K $ 538.30K $ 538.30K Alle tiders Høj: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Alle tiders Lav: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Nuværende pris: $ 0.000769 $ 0.000769 $ 0.000769 Få mere at vide om TORSY MEMECOIN (TORSY) pris

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TORSY MEMECOIN (TORSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TORSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TORSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TORSY's tokenomics, kan du udforske TORSY tokens live-pris!

Sådan køber du TORSY Er du interesseret i at tilføje TORSY MEMECOIN (TORSY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TORSY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TORSY på MEXC nu!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TORSY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TORSY prishistorikken nu!

TORSY Prisprediktion Vil du vide, hvor TORSY måske er på vej hen? Vores TORSY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TORSY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!