Token Metrics AI (TMAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Token Metrics AI (TMAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Token Metrics AI (TMAI) Information Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Officiel hjemmeside: https://www.tokenmetrics.com/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Køb TMAI nu!

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Token Metrics AI (TMAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Alle tiders Høj: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 Alle tiders Lav: $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 Nuværende pris: $ 0.0006139 $ 0.0006139 $ 0.0006139 Få mere at vide om Token Metrics AI (TMAI) pris

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Token Metrics AI (TMAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TMAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TMAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TMAI's tokenomics, kan du udforske TMAI tokens live-pris!

Sådan køber du TMAI Er du interesseret i at tilføje Token Metrics AI (TMAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TMAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TMAI på MEXC nu!

Token Metrics AI (TMAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TMAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TMAI prishistorikken nu!

TMAI Prisprediktion Vil du vide, hvor TMAI måske er på vej hen? Vores TMAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TMAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!