Tokenize Emblem (TKX) Information Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency. Officiel hjemmeside: https://tokenize.exchange/ Hvidbog: https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88 Køb TKX nu!

Tokenize Emblem (TKX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tokenize Emblem (TKX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 269.90M $ 269.90M $ 269.90M Alle tiders Høj: $ 85.574 $ 85.574 $ 85.574 Alle tiders Lav: $ 1.18980609 $ 1.18980609 $ 1.18980609 Nuværende pris: $ 2.699 $ 2.699 $ 2.699 Få mere at vide om Tokenize Emblem (TKX) pris

Tokenize Emblem (TKX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tokenize Emblem (TKX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TKX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TKX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TKX's tokenomics, kan du udforske TKX tokens live-pris!

Tokenize Emblem (TKX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TKX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TKX prishistorikken nu!

TKX Prisprediktion Vil du vide, hvor TKX måske er på vej hen? Vores TKX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TKX Tokens prisprediktion nu!

