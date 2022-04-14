Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tiger Shark (TIGERSHARK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tiger Shark (TIGERSHARK) Information $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. Officiel hjemmeside: https://tigershark.global/ Block Explorer: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump Køb TIGERSHARK nu!

Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tiger Shark (TIGERSHARK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Alle tiders Høj: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Alle tiders Lav: $ 0.003032628535895288 $ 0.003032628535895288 $ 0.003032628535895288 Nuværende pris: $ 0.002984 $ 0.002984 $ 0.002984 Få mere at vide om Tiger Shark (TIGERSHARK) pris

Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tiger Shark (TIGERSHARK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIGERSHARK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIGERSHARK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIGERSHARK's tokenomics, kan du udforske TIGERSHARK tokens live-pris!

Tiger Shark (TIGERSHARK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TIGERSHARK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TIGERSHARK prishistorikken nu!

