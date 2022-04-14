Throne (THN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Throne (THN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Throne (THN) Information Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Officiel hjemmeside: https://www.thronelabs.io/ Hvidbog: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Køb THN nu!

Throne (THN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Throne (THN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.99K $ 99.99K $ 99.99K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 10 $ 10 $ 10 Alle tiders Lav: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Nuværende pris: $ 0.0002559 $ 0.0002559 $ 0.0002559 Få mere at vide om Throne (THN) pris

Throne (THN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Throne (THN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THN's tokenomics, kan du udforske THN tokens live-pris!

Throne (THN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for THN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk THN prishistorikken nu!

THN Prisprediktion Vil du vide, hvor THN måske er på vej hen? Vores THN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se THN Tokens prisprediktion nu!

