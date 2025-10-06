UdvekslingDEX+
Den direkte THINK Token pris i dag er 0.00596 USD. Følg med i realtid THINK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk THINK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

THINK Token Logo

THINK Token-kurs(THINK)

1 THINK til USD direkte pris:

$0.00596
-2.45%1D
USD
THINK Token (THINK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:29:06 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00584
24H lav
$ 0.00625
24H høj

$ 0.00584
$ 0.00625
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
+0.33%

-2.45%

+5.30%

+5.30%

THINK Token (THINK) realtidsprisen er $ 0.00596. I løbet af de sidste 24 timer har THINK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00584 og et højdepunkt på $ 0.00625, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. THINKs højeste pris nogensinde er $ 0.09159672574773454, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.004525510452854356.

Når det gælder kortsigtet performance, THINK har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, -2.45% i løbet af 24 timer og +5.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

THINK Token (THINK) Markedsinformation

No.3882

$ 0.00
$ 8.24K
$ 5.96M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Den nuværende markedsværdi på THINK Token er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 8.24K. Det cirkulerende forsyning af THINK er 0.00, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.96M.

THINK Token (THINK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for THINK Token i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0001497-2.45%
30 dage$ -0.00377-38.75%
60 dage$ -0.00783-56.79%
90 dage$ -0.00404-40.40%
THINK Token Prisændring i dag

I dag THINK blev der registreret en ændring på $ -0.0001497 (-2.45%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

THINK Token 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00377 (-38.75%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

THINK Token 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage THINK sås en ændring af $ -0.00783 (-56.79%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

THINK Token 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00404 (-40.40%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for THINK Token (THINK)?

Tjek THINK TokenPrishistorik-siden nu.

Hvad er THINK Token (THINK)

THINK Token er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTHINK Tokeninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTHINKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om THINK Token på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din THINK Token købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

THINK Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil THINK Token (THINK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine THINK Token (THINK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for THINK Token.

Tjek THINK Token prisprediktion nu!

THINK Token (THINK) Tokenomics

At forstå tokenomics for THINK Token (THINK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om THINK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du THINK Token (THINK)

Leder du efter, hvordan du køber THINK Token? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe THINK Token på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

THINK til lokale valutaer

1 THINK Token(THINK) til VND
156.8374
1 THINK Token(THINK) til AUD
A$0.0090592
1 THINK Token(THINK) til GBP
0.0045296
1 THINK Token(THINK) til EUR
0.0051256
1 THINK Token(THINK) til USD
$0.00596
1 THINK Token(THINK) til MYR
RM0.0249724
1 THINK Token(THINK) til TRY
0.2504988
1 THINK Token(THINK) til JPY
¥0.91188
1 THINK Token(THINK) til ARS
ARS$8.5509312
1 THINK Token(THINK) til RUB
0.4791244
1 THINK Token(THINK) til INR
0.5290692
1 THINK Token(THINK) til IDR
Rp99.3332936
1 THINK Token(THINK) til PHP
0.3497924
1 THINK Token(THINK) til EGP
￡E.0.2814908
1 THINK Token(THINK) til BRL
R$0.0320052
1 THINK Token(THINK) til CAD
C$0.008344
1 THINK Token(THINK) til BDT
0.7290272
1 THINK Token(THINK) til NGN
8.6126768
1 THINK Token(THINK) til COP
$22.923054
1 THINK Token(THINK) til ZAR
R.0.1035252
1 THINK Token(THINK) til UAH
0.250022
1 THINK Token(THINK) til TZS
T.Sh.14.6078408
1 THINK Token(THINK) til VES
Bs1.31716
1 THINK Token(THINK) til CLP
$5.61432
1 THINK Token(THINK) til PKR
Rs1.683104
1 THINK Token(THINK) til KZT
3.1467608
1 THINK Token(THINK) til THB
฿0.1920312
1 THINK Token(THINK) til TWD
NT$0.1835084
1 THINK Token(THINK) til AED
د.إ0.0218732
1 THINK Token(THINK) til CHF
Fr0.004768
1 THINK Token(THINK) til HKD
HK$0.0463092
1 THINK Token(THINK) til AMD
֏2.2730248
1 THINK Token(THINK) til MAD
.د.م0.0550108
1 THINK Token(THINK) til MXN
$0.1106176
1 THINK Token(THINK) til SAR
ريال0.02235
1 THINK Token(THINK) til ETB
Br0.9156348
1 THINK Token(THINK) til KES
KSh0.7678864
1 THINK Token(THINK) til JOD
د.أ0.00422564
1 THINK Token(THINK) til PLN
0.0219328
1 THINK Token(THINK) til RON
лв0.0262836
1 THINK Token(THINK) til SEK
kr0.0565008
1 THINK Token(THINK) til BGN
лв0.0100724
1 THINK Token(THINK) til HUF
Ft2.0053612
1 THINK Token(THINK) til CZK
0.1256964
1 THINK Token(THINK) til KWD
د.ك0.0018178
1 THINK Token(THINK) til ILS
0.01937
1 THINK Token(THINK) til BOB
Bs0.0411836
1 THINK Token(THINK) til AZN
0.010132
1 THINK Token(THINK) til TJS
SM0.0547128
1 THINK Token(THINK) til GEL
0.0161516
1 THINK Token(THINK) til AOA
Kz5.4628764
1 THINK Token(THINK) til BHD
.د.ب0.002235
1 THINK Token(THINK) til BMD
$0.00596
1 THINK Token(THINK) til DKK
kr0.0385612
1 THINK Token(THINK) til HNL
L0.1562712
1 THINK Token(THINK) til MUR
0.2726104
1 THINK Token(THINK) til NAD
$0.1030484
1 THINK Token(THINK) til NOK
kr0.0603152
1 THINK Token(THINK) til NZD
$0.0103704
1 THINK Token(THINK) til PAB
B/.0.00596
1 THINK Token(THINK) til PGK
K0.025032
1 THINK Token(THINK) til QAR
ر.ق0.0216348
1 THINK Token(THINK) til RSD
дин.0.6054168
1 THINK Token(THINK) til UZS
soʻm70.9523696
1 THINK Token(THINK) til ALL
L0.4976004
1 THINK Token(THINK) til ANG
ƒ0.0106684
1 THINK Token(THINK) til AWG
ƒ0.0106684
1 THINK Token(THINK) til BBD
$0.01192
1 THINK Token(THINK) til BAM
KM0.0100128
1 THINK Token(THINK) til BIF
Fr17.42108
1 THINK Token(THINK) til BND
$0.0076884
1 THINK Token(THINK) til BSD
$0.00596
1 THINK Token(THINK) til JMD
$0.953898
1 THINK Token(THINK) til KHR
23.84
1 THINK Token(THINK) til KMF
Fr2.53896
1 THINK Token(THINK) til LAK
129.5652148
1 THINK Token(THINK) til LKR
රු1.8093368
1 THINK Token(THINK) til MDL
L0.1011412
1 THINK Token(THINK) til MGA
Ar26.726428
1 THINK Token(THINK) til MOP
P0.0477396
1 THINK Token(THINK) til MVR
0.091188
1 THINK Token(THINK) til MWK
MK10.311396
1 THINK Token(THINK) til MZN
MT0.380844
1 THINK Token(THINK) til NPR
रु0.8429824
1 THINK Token(THINK) til PYG
42.26832
1 THINK Token(THINK) til RWF
Fr8.65988
1 THINK Token(THINK) til SBD
$0.0490508
1 THINK Token(THINK) til SCR
0.0814136
1 THINK Token(THINK) til SRD
$0.22946
1 THINK Token(THINK) til SVC
$0.05215
1 THINK Token(THINK) til SZL
L0.1030484
1 THINK Token(THINK) til TMT
m0.02086
1 THINK Token(THINK) til TND
د.ت0.01754624
1 THINK Token(THINK) til TTD
$0.0403492
1 THINK Token(THINK) til UGX
Sh20.69312
1 THINK Token(THINK) til XAF
Fr3.3674
1 THINK Token(THINK) til XCD
$0.016092
1 THINK Token(THINK) til XOF
Fr3.3674
1 THINK Token(THINK) til XPF
Fr0.60792
1 THINK Token(THINK) til BWP
P0.0798044
1 THINK Token(THINK) til BZD
$0.0119796
1 THINK Token(THINK) til CVE
$0.566498
1 THINK Token(THINK) til DJF
Fr1.05492
1 THINK Token(THINK) til DOP
$0.3817976
1 THINK Token(THINK) til DZD
د.ج0.7746212
1 THINK Token(THINK) til FJD
$0.0134696
1 THINK Token(THINK) til GNF
Fr51.3752
1 THINK Token(THINK) til GTQ
Q0.0455344
1 THINK Token(THINK) til GYD
$1.2481432
1 THINK Token(THINK) til ISK
kr0.73904

THINK Token Ressource

For en mere dybdegående forståelse af THINK Token, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel THINK Token hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om THINK Token

Hvor meget er THINK Token (THINK) værd i dag?
Den direkte THINK pris i USD er 0.00596 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle THINK til USD pris?
Den aktuelle pris på THINKtil USD er $ 0.00596. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af THINK Token?
Markedsværdien for THINK er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af THINK?
Den cirkulerende forsyning af THINK er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på THINK?
THINK opnåede en ATH-pris på 0.09159672574773454 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på THINK?
THINK så en ATL-pris på 0.004525510452854356 USD.
Hvad er handelsvolumen for THINK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for THINK er $ 8.24K USD.
Bliver THINK højere i år?
THINK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se THINK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:29:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

