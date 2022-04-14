THORWallet DEX (TGT1) Tokenomics Få vigtig indsigt i THORWallet DEX (TGT1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THORWallet DEX (TGT1) Information THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. Officiel hjemmeside: https://www.thorwallet.org Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1lt8FAhHqgAxRPPH3tknggVP8nZOf19tS/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances Køb TGT1 nu!

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THORWallet DEX (TGT1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.09B $ 15.09B $ 15.09B Alle tiders Høj: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 Alle tiders Lav: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 Nuværende pris: $ 0.01509 $ 0.01509 $ 0.01509 Få mere at vide om THORWallet DEX (TGT1) pris

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THORWallet DEX (TGT1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TGT1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TGT1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TGT1's tokenomics, kan du udforske TGT1 tokens live-pris!

