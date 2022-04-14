TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOKYO GAMES TOKEN (TGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Information TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Officiel hjemmeside: https://tokyogamestoken.com/ Hvidbog: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Block Explorer: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Køb TGT nu!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOKYO GAMES TOKEN (TGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 749.11K $ 749.11K $ 749.11K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Alle tiders Høj: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Alle tiders Lav: $ 0.004275500782596402 $ 0.004275500782596402 $ 0.004275500782596402 Nuværende pris: $ 0.004658 $ 0.004658 $ 0.004658 Få mere at vide om TOKYO GAMES TOKEN (TGT) pris

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOKYO GAMES TOKEN (TGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TGT's tokenomics, kan du udforske TGT tokens live-pris!

Sådan køber du TGT Er du interesseret i at tilføje TOKYO GAMES TOKEN (TGT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TGT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TGT på MEXC nu!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TGT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TGT prishistorikken nu!

TGT Prisprediktion Vil du vide, hvor TGT måske er på vej hen? Vores TGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TGT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!