Tevaera (TEVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tevaera (TEVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Tevaera (TEVA) Information Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Officiel hjemmeside: https://tevaera.com/ Hvidbog: https://docs.tevaera.com/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Køb TEVA nu!

Tevaera (TEVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tevaera (TEVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.78M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 489.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.06835 Alle tiders Lav: $ 0.004384285635805737 Nuværende pris: $ 0.005679 Få mere at vide om Tevaera (TEVA) pris

Tevaera (TEVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tevaera (TEVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TEVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TEVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TEVA's tokenomics, kan du udforske TEVA tokens live-pris!

Sådan køber du TEVA Er du interesseret i at tilføje Tevaera (TEVA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TEVA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Tevaera (TEVA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TEVA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TEVA prishistorikken nu!

TEVA Prisprediktion Vil du vide, hvor TEVA måske er på vej hen? Vores TEVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TEVA Tokens prisprediktion nu!

