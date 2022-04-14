Tron Bull (TBULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tron Bull (TBULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tron Bull (TBULL) Information First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led. Officiel hjemmeside: https://tbullcoin.com/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45 Køb TBULL nu!

Tron Bull (TBULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tron Bull (TBULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Alle tiders Høj: $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 Alle tiders Lav: $ 0.001183444118731279 $ 0.001183444118731279 $ 0.001183444118731279 Nuværende pris: $ 0.001512 $ 0.001512 $ 0.001512 Få mere at vide om Tron Bull (TBULL) pris

Tron Bull (TBULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tron Bull (TBULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TBULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TBULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TBULL's tokenomics, kan du udforske TBULL tokens live-pris!

Tron Bull (TBULL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TBULL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TBULL prishistorikken nu!

TBULL Prisprediktion Vil du vide, hvor TBULL måske er på vej hen? Vores TBULL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TBULL Tokens prisprediktion nu!

