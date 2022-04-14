TaoBank (TBANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i TaoBank (TBANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TaoBank (TBANK) Information TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Officiel hjemmeside: https://www.taobank.ai/ Hvidbog: https://docs.taobank.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE Køb TBANK nu!

TaoBank (TBANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TaoBank (TBANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.50K $ 76.50K $ 76.50K Alle tiders Høj: $ 0.8368 $ 0.8368 $ 0.8368 Alle tiders Lav: $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 Nuværende pris: $ 0.0051 $ 0.0051 $ 0.0051 Få mere at vide om TaoBank (TBANK) pris

TaoBank (TBANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TaoBank (TBANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TBANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TBANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TBANK's tokenomics, kan du udforske TBANK tokens live-pris!

