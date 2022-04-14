ALTAVA (TAVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ALTAVA (TAVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ALTAVA (TAVA) Information ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others. Officiel hjemmeside: https://altava.com/ Hvidbog: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5 Køb TAVA nu!

ALTAVA (TAVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ALTAVA (TAVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.77M $ 6.77M $ 6.77M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 695.88M $ 695.88M $ 695.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.01949 $ 0.01949 $ 0.01949 Alle tiders Lav: $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 Nuværende pris: $ 0.00973 $ 0.00973 $ 0.00973 Få mere at vide om ALTAVA (TAVA) pris

ALTAVA (TAVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ALTAVA (TAVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAVA's tokenomics, kan du udforske TAVA tokens live-pris!

Sådan køber du TAVA Er du interesseret i at tilføje ALTAVA (TAVA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TAVA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TAVA på MEXC nu!

ALTAVA (TAVA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TAVA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TAVA prishistorikken nu!

TAVA Prisprediktion Vil du vide, hvor TAVA måske er på vej hen? Vores TAVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAVA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!