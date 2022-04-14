Tatsu (TATSU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tatsu (TATSU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tatsu (TATSU) Information Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Officiel hjemmeside: https://tatsuecosystem.io Hvidbog: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Køb TATSU nu!

Tatsu (TATSU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tatsu (TATSU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Alle tiders Høj: $ 65 $ 65 $ 65 Alle tiders Lav: $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 Nuværende pris: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Få mere at vide om Tatsu (TATSU) pris

Tatsu (TATSU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tatsu (TATSU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TATSU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TATSU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TATSU's tokenomics, kan du udforske TATSU tokens live-pris!

