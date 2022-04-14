TAO Inu (TAONU) Tokenomics Få vigtig indsigt i TAO Inu (TAONU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TAO Inu (TAONU) Information TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Officiel hjemmeside: https://www.taoinu.com Hvidbog: https://www.taoinu.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Køb TAONU nu!

TAO Inu (TAONU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAO Inu (TAONU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Alle tiders Høj: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Alle tiders Lav: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Nuværende pris: $ 0.001731 $ 0.001731 $ 0.001731 Få mere at vide om TAO Inu (TAONU) pris

TAO Inu (TAONU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TAO Inu (TAONU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAONU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAONU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAONU's tokenomics, kan du udforske TAONU tokens live-pris!

Sådan køber du TAONU Er du interesseret i at tilføje TAO Inu (TAONU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TAONU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TAONU på MEXC nu!

TAO Inu (TAONU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TAONU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TAONU prishistorikken nu!

TAONU Prisprediktion Vil du vide, hvor TAONU måske er på vej hen? Vores TAONU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAONU Tokens prisprediktion nu!

