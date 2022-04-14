Tanpin (TANPIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Tanpin (TANPIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Tanpin (TANPIN) Information

Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain.

Officiel hjemmeside:
https://tanpin.io/
Hvidbog:
https://whitepaper.tanpin.io/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c

Tanpin (TANPIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tanpin (TANPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M
Alle tiders Høj:
$ 4
$ 4$ 4
Alle tiders Lav:
$ 0.07184492268184435
$ 0.07184492268184435$ 0.07184492268184435
Nuværende pris:
$ 0.0261
$ 0.0261$ 0.0261

Tanpin (TANPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Tanpin (TANPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TANPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TANPIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TANPIN's tokenomics, kan du udforske TANPIN tokens live-pris!

Sådan køber du TANPIN

Er du interesseret i at tilføje Tanpin (TANPIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TANPIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Tanpin (TANPIN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TANPIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TANPIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor TANPIN måske er på vej hen? Vores TANPIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.