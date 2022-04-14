Tanpin (TANPIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tanpin (TANPIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tanpin (TANPIN) Information Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain. Officiel hjemmeside: https://tanpin.io/ Hvidbog: https://whitepaper.tanpin.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c Køb TANPIN nu!

Tanpin (TANPIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tanpin (TANPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 Nuværende pris: $ 0.0261 $ 0.0261 $ 0.0261 Få mere at vide om Tanpin (TANPIN) pris

Tanpin (TANPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tanpin (TANPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TANPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TANPIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TANPIN's tokenomics, kan du udforske TANPIN tokens live-pris!

Tanpin (TANPIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TANPIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TANPIN prishistorikken nu!

TANPIN Prisprediktion Vil du vide, hvor TANPIN måske er på vej hen? Vores TANPIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TANPIN Tokens prisprediktion nu!

