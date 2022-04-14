AgentTank (TANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i AgentTank (TANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AgentTank (TANK) Information AgentTank is a 24/7 live streaming social experiment where four autonomous AI agents, with access to computers, build AgentTank itself. Watch as the agents make decisions and evolve through their interactions and unique skills. Officiel hjemmeside: https://www.agenttank.live/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GAMwtMB6onAvBNBQJCJFuxoaqfPH8uCQ2dewNMVVpump Køb TANK nu!

AgentTank (TANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgentTank (TANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.04558 $ 0.04558 $ 0.04558 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0012791 $ 0.0012791 $ 0.0012791 Få mere at vide om AgentTank (TANK) pris

AgentTank (TANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AgentTank (TANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TANK's tokenomics, kan du udforske TANK tokens live-pris!

Sådan køber du TANK Er du interesseret i at tilføje AgentTank (TANK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TANK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TANK på MEXC nu!

AgentTank (TANK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TANK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TANK prishistorikken nu!

TANK Prisprediktion Vil du vide, hvor TANK måske er på vej hen? Vores TANK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TANK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!