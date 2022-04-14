Talent Protocol (TALENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Talent Protocol (TALENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Talent Protocol (TALENT) Information Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Officiel hjemmeside: https://talentprotocol.com Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Køb TALENT nu!

Markedsværdi: $ 2.76M
Samlet udbud $ 600.00M
Cirkulerende forsyning $ 284.52M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.81M
Alle tiders Høj: $ 0.15892
Alle tiders Lav: $ 0.004593551012617209
Nuværende pris: $ 0.009685

Talent Protocol (TALENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Talent Protocol (TALENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TALENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TALENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TALENT's tokenomics, kan du udforske TALENT tokens live-pris!

