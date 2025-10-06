UdvekslingDEX+
Den direkte Taker Protocol pris i dag er 0.005403 USD. Følg med i realtid TAKER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TAKER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Taker Protocol (TAKER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:27:50 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.005282
$ 0.005282$ 0.005282
24H lav
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
24H høj

$ 0.005282
$ 0.005282$ 0.005282

$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588

--
----

--
----

+0.22%

+0.16%

-4.98%

-4.98%

Taker Protocol (TAKER) realtidsprisen er $ 0.005403. I løbet af de sidste 24 timer har TAKER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.005282 og et højdepunkt på $ 0.00588, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAKERs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TAKER har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -4.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Taker Protocol (TAKER) Markedsinformation

--
----

$ 398.52K
$ 398.52K$ 398.52K

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Taker Protocol er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 398.52K. Det cirkulerende forsyning af TAKER er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.40M.

Taker Protocol (TAKER) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Taker Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00000863+0.16%
30 dage$ -0.003849-41.61%
60 dage$ -0.008557-61.30%
90 dage$ -0.010797-66.65%
Taker Protocol Prisændring i dag

I dag TAKER blev der registreret en ændring på $ +0.00000863 (+0.16%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Taker Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.003849 (-41.61%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Taker Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TAKER sås en ændring af $ -0.008557 (-61.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Taker Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.010797 (-66.65%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Taker Protocol (TAKER)?

Tjek Taker ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTaker Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTAKERtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Taker Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Taker Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Taker Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Taker Protocol (TAKER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Taker Protocol (TAKER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Taker Protocol.

Tjek Taker Protocol prisprediktion nu!

Taker Protocol (TAKER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Taker Protocol (TAKER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TAKER Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Taker Protocol (TAKER)

Leder du efter, hvordan du køber Taker Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Taker Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TAKER til lokale valutaer

1 Taker Protocol(TAKER) til VND
142.179945
1 Taker Protocol(TAKER) til AUD
A$0.00821256
1 Taker Protocol(TAKER) til GBP
0.00410628
1 Taker Protocol(TAKER) til EUR
0.00464658
1 Taker Protocol(TAKER) til USD
$0.005403
1 Taker Protocol(TAKER) til MYR
RM0.02263857
1 Taker Protocol(TAKER) til TRY
0.22708809
1 Taker Protocol(TAKER) til JPY
¥0.826659
1 Taker Protocol(TAKER) til ARS
ARS$7.75179216
1 Taker Protocol(TAKER) til RUB
0.43434717
1 Taker Protocol(TAKER) til INR
0.47962431
1 Taker Protocol(TAKER) til IDR
Rp90.04996398
1 Taker Protocol(TAKER) til PHP
0.31710207
1 Taker Protocol(TAKER) til EGP
￡E.0.25518369
1 Taker Protocol(TAKER) til BRL
R$0.02901411
1 Taker Protocol(TAKER) til CAD
C$0.0075642
1 Taker Protocol(TAKER) til BDT
0.66089496
1 Taker Protocol(TAKER) til NGN
7.80776724
1 Taker Protocol(TAKER) til COP
$20.78074845
1 Taker Protocol(TAKER) til ZAR
R.0.09385011
1 Taker Protocol(TAKER) til UAH
0.22665585
1 Taker Protocol(TAKER) til TZS
T.Sh.13.24264494
1 Taker Protocol(TAKER) til VES
Bs1.194063
1 Taker Protocol(TAKER) til CLP
$5.089626
1 Taker Protocol(TAKER) til PKR
Rs1.5258072
1 Taker Protocol(TAKER) til KZT
2.85267594
1 Taker Protocol(TAKER) til THB
฿0.17408466
1 Taker Protocol(TAKER) til TWD
NT$0.16635837
1 Taker Protocol(TAKER) til AED
د.إ0.01982901
1 Taker Protocol(TAKER) til CHF
Fr0.0043224
1 Taker Protocol(TAKER) til HKD
HK$0.04198131
1 Taker Protocol(TAKER) til AMD
֏2.06059614
1 Taker Protocol(TAKER) til MAD
.د.م0.04986969
1 Taker Protocol(TAKER) til MXN
$0.10027968
1 Taker Protocol(TAKER) til SAR
ريال0.02026125
1 Taker Protocol(TAKER) til ETB
Br0.83006289
1 Taker Protocol(TAKER) til KES
KSh0.69612252
1 Taker Protocol(TAKER) til JOD
د.أ0.003830727
1 Taker Protocol(TAKER) til PLN
0.01988304
1 Taker Protocol(TAKER) til RON
лв0.02382723
1 Taker Protocol(TAKER) til SEK
kr0.05122044
1 Taker Protocol(TAKER) til BGN
лв0.00913107
1 Taker Protocol(TAKER) til HUF
Ft1.81794741
1 Taker Protocol(TAKER) til CZK
0.11394927
1 Taker Protocol(TAKER) til KWD
د.ك0.001647915
1 Taker Protocol(TAKER) til ILS
0.01755975
1 Taker Protocol(TAKER) til BOB
Bs0.03733473
1 Taker Protocol(TAKER) til AZN
0.0091851
1 Taker Protocol(TAKER) til TJS
SM0.04959954
1 Taker Protocol(TAKER) til GEL
0.01464213
1 Taker Protocol(TAKER) til AOA
Kz4.95233577
1 Taker Protocol(TAKER) til BHD
.د.ب0.002026125
1 Taker Protocol(TAKER) til BMD
$0.005403
1 Taker Protocol(TAKER) til DKK
kr0.03495741
1 Taker Protocol(TAKER) til HNL
L0.14166666
1 Taker Protocol(TAKER) til MUR
0.24713322
1 Taker Protocol(TAKER) til NAD
$0.09341787
1 Taker Protocol(TAKER) til NOK
kr0.05467836
1 Taker Protocol(TAKER) til NZD
$0.00940122
1 Taker Protocol(TAKER) til PAB
B/.0.005403
1 Taker Protocol(TAKER) til PGK
K0.0226926
1 Taker Protocol(TAKER) til QAR
ر.ق0.01961289
1 Taker Protocol(TAKER) til RSD
дин.0.54883674
1 Taker Protocol(TAKER) til UZS
soʻm64.32141828
1 Taker Protocol(TAKER) til ALL
L0.45109647
1 Taker Protocol(TAKER) til ANG
ƒ0.00967137
1 Taker Protocol(TAKER) til AWG
ƒ0.00967137
1 Taker Protocol(TAKER) til BBD
$0.010806
1 Taker Protocol(TAKER) til BAM
KM0.00907704
1 Taker Protocol(TAKER) til BIF
Fr15.792969
1 Taker Protocol(TAKER) til BND
$0.00696987
1 Taker Protocol(TAKER) til BSD
$0.005403
1 Taker Protocol(TAKER) til JMD
$0.86475015
1 Taker Protocol(TAKER) til KHR
21.612
1 Taker Protocol(TAKER) til KMF
Fr2.301678
1 Taker Protocol(TAKER) til LAK
117.45651939
1 Taker Protocol(TAKER) til LKR
රු1.64024274
1 Taker Protocol(TAKER) til MDL
L0.09168891
1 Taker Protocol(TAKER) til MGA
Ar24.2286729
1 Taker Protocol(TAKER) til MOP
P0.04327803
1 Taker Protocol(TAKER) til MVR
0.0826659
1 Taker Protocol(TAKER) til MWK
MK9.3477303
1 Taker Protocol(TAKER) til MZN
MT0.3452517
1 Taker Protocol(TAKER) til NPR
रु0.76420032
1 Taker Protocol(TAKER) til PYG
38.318076
1 Taker Protocol(TAKER) til RWF
Fr7.850559
1 Taker Protocol(TAKER) til SBD
$0.04446669
1 Taker Protocol(TAKER) til SCR
0.07380498
1 Taker Protocol(TAKER) til SRD
$0.2080155
1 Taker Protocol(TAKER) til SVC
$0.04727625
1 Taker Protocol(TAKER) til SZL
L0.09341787
1 Taker Protocol(TAKER) til TMT
m0.0189105
1 Taker Protocol(TAKER) til TND
د.ت0.015906432
1 Taker Protocol(TAKER) til TTD
$0.03657831
1 Taker Protocol(TAKER) til UGX
Sh18.759216
1 Taker Protocol(TAKER) til XAF
Fr3.052695
1 Taker Protocol(TAKER) til XCD
$0.0145881
1 Taker Protocol(TAKER) til XOF
Fr3.052695
1 Taker Protocol(TAKER) til XPF
Fr0.551106
1 Taker Protocol(TAKER) til BWP
P0.07234617
1 Taker Protocol(TAKER) til BZD
$0.01086003
1 Taker Protocol(TAKER) til CVE
$0.51355515
1 Taker Protocol(TAKER) til DJF
Fr0.956331
1 Taker Protocol(TAKER) til DOP
$0.34611618
1 Taker Protocol(TAKER) til DZD
د.ج0.70222791
1 Taker Protocol(TAKER) til FJD
$0.01221078
1 Taker Protocol(TAKER) til GNF
Fr46.57386
1 Taker Protocol(TAKER) til GTQ
Q0.04127892
1 Taker Protocol(TAKER) til GYD
$1.13149626
1 Taker Protocol(TAKER) til ISK
kr0.669972

Taker Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Taker Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Taker Protocol hjemmeside

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Taker Protocol

Hvor meget er Taker Protocol (TAKER) værd i dag?
Den direkte TAKER pris i USD er 0.005403 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TAKER til USD pris?
Den aktuelle pris på TAKERtil USD er $ 0.005403. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Taker Protocol?
Markedsværdien for TAKER er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TAKER?
Den cirkulerende forsyning af TAKER er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TAKER?
TAKER opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TAKER?
TAKER så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TAKER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TAKER er $ 398.52K USD.
Bliver TAKER højere i år?
TAKER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TAKER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:27:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

TAKER-til-USD Lommeregner

Beløb

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.005403 USD

Handel TAKER

TAKER/USDT
$0.005401
$0.005401$0.005401
+0.12%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

